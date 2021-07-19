تزامناً مع العيد.. كردستان تصدر قرارات "صارمة"

وقالت الوزارة في بيان، وردت إلى السومرية نيوز، إنها "ستشارك بكل الفعاليات والاجراءات مع باقي الوزارات و المؤسسات المعنية لمواجهة الجائحة وتطبيق التعليمات الصحية"، مشيرة إلى أن "التعليمات تؤكد على ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي بما لا يقل عن 2 متر".وأضافت أنه "من ضمن الأجراءات ضبط المنافذ الحدودية والمطارات وتشديد الاجراءات، فضلا عن حث المواطنين لأخذ اللقاح".وبشأن إقامة صلاة العيد وباقي الصلاوات، أوضحت أنه "يجب ان تكون بتنفيذ كل التعليمات الصحية ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وأي جامع مخالف سيغلق هذا ووزارة الاوقاف مسؤولة على تنفيذ هذه الفقرة".وبينت أنه "على جميع المطاعم والكافتريات التي تستقبل المواطنين بالداخل يجب ان يكون العدد محدد واي مكان مخالف يغرم 2 مليون دينار"، لافتة إلى أن أي شخص يزور الإقليم من باقي المحافظات يجب ان يكون لديه فحص كورونا خلال 72 ساعة الماضية لدخوله".وأشارت إلى أن القرارات تضمنت أيضا غلق قاعات الاحتفالات والمناسبات بالفنادق، إضافة إلى غلق قاعات السينما بكل المولات في الإقليم".