بالصور.. افتتاح شوراع مقبرة جنة كربلاء بعد تأهيلها

افتتحت الحكومة المحلية في كربلاء المقدسة، اليوم الثلاثاء، شوارع مقبرة جنة كربلاء بعد تأهيلها.

وقامت مديرية بلدية كربلاء بتوسعة الطرق وزراعتها ونصب منظومة كاميرات مراقبة لها.