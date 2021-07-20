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بالصور.. افتتاح شوراع مقبرة جنة كربلاء بعد تأهيلها
محليات
2021-07-20 | 03:19
3,654 مشاهدة
افتتحت الحكومة المحلية في كربلاء المقدسة، اليوم الثلاثاء، شوارع مقبرة جنة كربلاء بعد تأهيلها.
وقامت مديرية بلدية كربلاء بتوسعة الطرق وزراعتها ونصب منظومة كاميرات مراقبة لها.
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افتتاح شوراع مقبرة جنة كربلاء
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