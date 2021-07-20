العطواني يصدر بيانا هاما بشأن أزمة انقطاع المياه في بغداد

أصدر النائب عن ائتلاف دولة القانون عطوان العطواني، اليوم الثلاثاء، بياناً هاماً بشأن أزمة المياه في العاصمة بغداد.
وقال العطواني في البيان الذي ورد للسومرية نيوز، "يوم بعد آخر تتفاقم أزمة انقطاع الماء "المفتعلة" في منطقتي الكمالية والمعامل في حين تكتفي دائرة ماء بغداد بتقديم المبررات والوعود بالمعالجات دون حلول تذكر".
واضاف البيان، "إننا إذ نجدد تحذيرنا من وجود تلاعب باقفال الأنابيب المغذية لخزان الكمالية والعبيدي والمعامل، نؤكد وجود تحد آخر يتمثل بضعف ضخ المياه لمناطقنا وسببه تحويل احد مضخات مشروع ماء الرصافة إلى جانب الكرخ ما أدى إلى هذه الأزمة التي لم نشهدها في السنوات السابقة حيث كان التجهيز على مدار اليوم بلا انقطاع".
وتابع، "بما أن مشروع ماء الرصافة الكبير جاء لخدمة مناطق الرصافة وانها اولى من غيرها في خدماته، لذا أجرينا اتصالات عدة مع الجهات المعنية،وطالبنا بالتالي:
- اما قطع ضخ الماء من مشروع الرصافة الكبير إلى الكرخ او اضافة مضخة ثالثة لضمان وصول الماء إلى مناطق أطراف العاصمة وتحديدا الكمالية ، العبيدي ، الفضيلية، المعامل .
- ربط الخط المغذي لخزان الكمالية بشكل مباشر مع خط ماء الرصافة ومتابعة المتلاعبين باقفال الانابيب وانزال اقصى العقوبات بحقهم .
- إصلاح مضخات الدفع في خزانات ماء ، الكمالية، والعبيدي والتي ٥٠ % منها متعطلا .
واوضح البيان، "وعلى ضوء ما تقدم، فإننا نمهل دائرة ماء بغداد فترة يومين اعتبارا من يوم غد الأربعاء، لمعالجة هذا الخلل والتقصير الذي تسبب بعطش اهلنا الكرام وبخلافه سيكون لنا موقفا آخر وسنتخذ الطرق والوسائل كافة لاسترجاع حقوقنا".
واختتم البيان بالقول: "نضع معاناة مناطقنا أمام معالي امين بغداد المحترم، ونحن على ثقة عالية بان ستكون لديه قرارت شجاعة كما عهدناه؛ لمعالجة هذه الازمة القاتلة في الصيف القائض، كما نطالبه ايضا بتقويم أداء دائرة ماء بغداد ومحاسبة الفاسدين والمقصرين فيها".