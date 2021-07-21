بالصور.. الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع داخل مولدات كهربائية في شارع فلسطين

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الرصافة سيطرت على حادث حريق اندلع داخل مولدات كهربائية اهلية في منطقة شارع فلسطين مع غرفة متخذة لعامل تشغيل المولدة مشيدة من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني" .وأضافت، ان "فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران وابعدت خطرها عن خزين وقود الگاز الخاص بتشغيل المولدات الكهرباء وابعدت خطر الحريق عن الدور السكنية المجاورة لموقع الحادث وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية" .يذكر أن سبب الحريق كان نتيجة عطب كهربائي نتيجة الاحمال الزائدة .