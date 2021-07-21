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امانة بغداد ترد على تصريح نائب بشأن أزمة انقطاع المياه في العاصمة

محليات

2021-07-21 | 10:40
امانة بغداد ترد على تصريح نائب بشأن أزمة انقطاع المياه في العاصمة
2,991 مشاهدة

رد مدير عام دائرة ماء بغداد حكمت عبد المجيد، اليوم الاربعاء، على تصريح للنائب عطوان العطواني بشأن أزمة انقطاع المياه في بغداد.

وقال خيري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "في الوقت الذي نثني به على جهود الاخوة النواب الذين واكبوا اعمال دائرة ماء بغداد لتخطي الازمة الاخيرة التي حدثت بسبب العجز في تجهيز الطاقة الكهربائية بسبب تعرضها الى اعمال ارهابية تزامنت مع ارتفاع درجات الحرارة نود ايضاح مايلي:

تعمل مشاريع ماء بغداد على مدار ٢٤ ساعة يوميا وبطاقاتها القصوى انتاج مايقارب ( ٤٢٥٠٠٠٠ ) مليون م٣ باليوم من الماء الصافي حصة الفرد الواحد مايقارب (٥٠٠) لتر يوميا بالمواصفات الصحية القياسية المقرة من وزارة الصحة ولكن الهدر في الماء الصافي وكثرة المتجاوزين من المناطق العشوائية وكذلك كراجات غسيل السيارات ومعامل الماء وانتاج الثلج الغير نظامية تودي الى ضياع الضغوط وكميات كبيرة من الماء المنتج .
وأضاف، انه "فيما يخص مشروع الرصافة فانه ينتج الماء الصافي لجانب الرصافة حصرا والمشروع يعمل بكامل طاقته الانتاجية على مدار الساعة والبالغة ٩١٠٠٠٠ م٣ يوميا . ولايوجد اي تحويل من انتاجه الى جانب الكرخ".
واشار الى انه "فيما يخص منطقة الكمالية فان دائرة ماء بغداد تزود المنطقة من ثلاث نقاط :
- من خزان الكمالية الذي يجهز من مشروع الرصافة ويتم اعادة الضغط الى مناطق الكمالية حيث ينتج الخزان كمية ٧٧٧٦٠ الف م٣ باليوم . ونسبة الى عدد نفوس المنطقة فان حصة الفرد الواحد هناك تصل الى اكثر من ٥٠٠ لتر يوميا .. بينما حصة الفرد الواحد عالميا تتراوح بين ٢٥٠ - ٣٠٠ لتر باليوم .
- من مجمعات الكمالية التي تزود جزء كبير من منطقة الكمالية .
- من خزان R7 حيث يتم توجيه مضخة بطاقة ٣٠٠٠ م٣/بالساعة لساعات طويلة يوميا لتعزيز الضغط .
- بالاضافة الى عمل ربطات تقوية لقسم من الازقة التي تعاني من الشحة في بعض الاحيان مثل محلة ٧٦٩ و ٧٦٥ . ومعالجة الاقفال بسبب تلاعب الاهالي بها بين الحين والاخر ".
—فيما يخص منطقة المعامل ( قضاء الزوراء).
- تم وعلى مدى ثلاثة اسابيع الماضية توجيه جهد دائرة ماء بغداد الى منطقة المعامل حيث تم - عمل ربطة بقطر ٧٠٠ ملم من فلكة حي النصر باتجاه المعامل .
- تم ربط انبوب قطر ٢٠٠ ملم من مجمع حي النصر بشكل مباشر الى محطة عمار بن ياسر لزيادة كميات الماء المجهزة الى مناطق قرية البزون وقرية عبيد الشطب التابعة الى قضاء الزوراء (المعامل).
- تم تاهيل وزيادة عدد مضخات الماء في محطة عمار بن ياسر الى ثلاث مضخات بمعدل ضخ ( ٣٠٠-٤٠٠) م٣ بالساعة لزيادة كميات الماء المجهزة لهذه المنطقة .
- تزامنت مع هذه الجهود صيانه وتاهيل المولدات الموجودة في هذه المجمعات وزيادة حصص الوقود لضمان استمرار التشغيل والمحافظة على الضخ .
- فيما يخص خزانات الكمالية والعبيدي ، فقد تم اجراء حملة لاعادة تاهيل المضخات المتوقفة واعادة ادخالها الى الخدمة بكفاءة اكبر لزيادة الضغوط وكميات الماء المجهزة لهذه المناطق ..
- دائرة ماء بغداد مستمرة في انتاج الماء الصافي لعموم مناطق مدينة بغداد بالكميات والمواصفات القياسية بالاضافة الى تعزيز الضخ بتاهيل المضخات العاطلة واعادتها الى الخدمة والاستمرار في تدقيق الاقفال ومعالجة الشحة اينما وجدت في عموم مدينة بغداد".

وفي وقت سابق من يوم امس الثلاثاء، أصدر النائب عن ائتلاف دولة القانون عطوان العطواني ، بياناً بشأن أزمة المياه في العاصمة بغداد.
وقال العطواني في البيان الذي ورد للسومرية نيوز، "يوم بعد آخر تتفاقم أزمة انقطاع الماء المفتعلة في منطقتي الكمالية والمعامل في حين تكتفي دائرة ماء بغداد بتقديم المبررات والوعود بالمعالجات دون حلول تذكر".

واضاف البيان، "إننا إذ نجدد تحذيرنا من وجود تلاعب باقفال الأنابيب المغذية لخزان الكمالية والعبيدي والمعامل، نؤكد وجود تحد آخر يتمثل بضعف ضخ المياه لمناطقنا وسببه تحويل احد مضخات مشروع ماء الرصافة إلى جانب الكرخ ما أدى إلى هذه الأزمة التي لم نشهدها في السنوات السابقة حيث كان التجهيز على مدار اليوم بلا انقطاع".

وتابع، "بما أن مشروع ماء الرصافة الكبير جاء لخدمة مناطق الرصافة وانها اولى من غيرها في خدماته، لذا أجرينا اتصالات عدة مع الجهات المعنية،وطالبنا بالتالي:
- اما قطع ضخ الماء من مشروع الرصافة الكبير إلى الكرخ او اضافة مضخة ثالثة لضمان وصول الماء إلى مناطق أطراف العاصمة وتحديدا الكمالية ، العبيدي ، الفضيلية، المعامل .
- ربط الخط المغذي لخزان الكمالية بشكل مباشر مع خط ماء الرصافة ومتابعة المتلاعبين باقفال الانابيب وانزال اقصى العقوبات بحقهم .
- إصلاح مضخات الدفع في خزانات ماء ، الكمالية، والعبيدي والتي ٥٠ % منها متعطلا .
واوضح البيان، "وعلى ضوء ما تقدم، فإننا نمهل دائرة ماء بغداد فترة يومين اعتبارا من يوم غد الأربعاء، لمعالجة هذا الخلل والتقصير الذي تسبب بعطش اهلنا الكرام وبخلافه سيكون لنا موقفا آخر وسنتخذ الطرق والوسائل كافة لاسترجاع حقوقنا".

واختتم البيان بالقول: "نضع معاناة مناطقنا أمام معالي امين بغداد المحترم، ونحن على ثقة عالية بان ستكون لديه قرارت شجاعة كما عهدناه؛ لمعالجة هذه الازمة القاتلة في الصيف القائض، كما نطالبه ايضا بتقويم أداء دائرة ماء بغداد ومحاسبة الفاسدين والمقصرين فيها".


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