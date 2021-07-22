الصحة البرلمانية تدعو لجعل الامتحانات إلكترونية لتفادي انتشار كورونا

وقال الجبوري في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إنه "من غير المنطقي أن يكون التعليم طيلة الموسم الدراسي الكترونيا بينما تكون الامتحانات حضورية، وكأننا نغلق باباً أمام الوباء ثم نفتح امامه باباً آخر بإرادتنا"، مبيناً ان "القضية ليست سهلة ولايمكن الاستهانة بها، فعندما تتواجد أعداد كبيرة من الطلبة في قاعات الامتحان فمن المؤكد ستنتقل عدوى الفيروس اليهم جميعاً بلا استثناء، ثم تنتقل الى عوائلهم، وقد يتسبب الفيروس بوفاة بعض أفراد أسرهم، وبالتالي فإن مَن يُجبر الطلبة على الامتحان الحضوري يشارك بدون أن يدري في قتل الناس".وأضاف "بما أن التعليم كان الكترونيا فالأجدر أن يكون الامتحان الكترونياً أيضاً، وبخلاف ذلك فإن الطلبة هددوا بمقاطعة التعليم الالكتروني وهناك حالة من الاستياء بينهم".وشدد الجبوري على "ضرورة قيام رئيس الوزراء و أعضاء اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية باتخاذ القرار الصحيح وجعل الامتحانات الكترونية لتفادي انتشار الوباء بشكل يخرج عن السيطرة".