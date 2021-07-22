حقوق الانسان تحدد اسباب عزوف المواطنيين عن اخذ لقاحات كورونا

وقال الغراوي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه ان "عدم التزام المواطن وضعف الوعي لديه وتراكم عدم الثقة باجراءات الحكومة الصحية والخوف من مضاعفات اللقاح وعدم وجود حملة وطنية مكثفة هي السبب الرئيسي لعدم اخذ اللقاح لدى الكثير من المواطنيين".وأضاف ان "العراق امام خطر حقيقي محدق بحياة المواطنيين بسبب ارتفاع الاصابات مما يستدعي مطالبة الحكومة باتخاذ اجراءات استثنائية للتعامل مع عزوف المواطنيين من اخذ اللقاح والبدء بحملة وطنية مستمرة واعتماد كارت التلقيح كوثيقة اساسية في كافة مؤسسات الدولة".