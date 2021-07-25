انطلاق الامتحانات النهائية في الجامعات بإشراف وزارتي التعليم العالي والصحة (صور)

انطلقت الامتحانات النهائية في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بإشراف وزاري مباشر من التعليم العالي والصحة.

وسجل المراقبون حضورا مميزا للطلبة الذين أدوا الامتحانات الحضورية والالكترونية في جميع الجامعات العراقية وبمختلف الاختصاصات العلمية والإنسانية وسط إجراءات صحية ووقائية دقيقة في ضوء توصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وبهذا الصدد أكد رؤساء الجامعات وعمداء الكليات أن الإجراءات اللوجستية والفنية والخدمية كانت عالية المستوى ووفرت بيئة امتحانية مناسبة للمتطلبات والمستلزمات التي تفرضها آليات التعليم المدمج مؤكدين انعقاد مجالس الجامعات والكليات بشكل مستمر لمتابعة الاختبارات ومعالجة الإشكاليات التي قد تطرأ على وفق الصلاحيات القانونية الممنوحة لها.

وفي هذا السياق ثمن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب جهود المؤسسات الجامعية لأداء التزاماتها ومسؤولياتها العلمية ومواجهة التحديات واستثمار إمكاناتها المتاحة لتنفيذ برامجها وخططها الخاصة بالعام الدراسي 2021/2020.

وأعرب عن تقديره للتعاون الذي تبديه وزارة الصحة ومؤسساتها في دعم الجامعات وتفقدها ومتابعة الإجراءات الوقائية المعتمدة وتوفير المتطلبات الصحية وإعطاء الزخم العلمي اللازم للمؤسسات الأكاديمية العراقية.