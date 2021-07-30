برلمانية تدعو الحكومة الى تفعيل "الامن الاقتصادي" للسيطرة على الاسعار

وقالت جودت في حديث للسومرية نيوز، إن "الطبقات الوسطى والفقيرة بدأت تشعر بالمعاناة بشكل أكبر يوما بعد يوم نتيجة صعوبات الحياة بعد رفع سعر الدولار مقابل الدينار"، مبينة ان "المواطن اليوم يعاني نقص بدخله الشهري بنسبة 25% ما تسبب في عجز الكثيرين عن استكمال جميع مستلزمات المعيشة اليومية بغية توفير ما يمكن توفيره لاستكمال الشهر".واضافت ان "الحكومة حين قررت رفع سعر الدولار مقابل الدينار قد تكون لديها مبررات ورؤية معينة نتيجة سوء الادارة والفساد المتراكم للحكومات السابقة مما أثر على الاقتصاد العراقي لكنها بنفس الوقت ينبغي لها إيجاد معالجات لعدم وقوع ضرر كبير على المواطن بسبب تلك القرارات"، مشددة على ان "مفردات السلة الغذائية او البطاقة التموينية ينبغي ايجاد معالجات لها على اعتبار ان نسبة الفقر في زيادة خصوصا مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار".ودعت الحكومة، الى "تفعيل الأمن الاقتصادي للسيطرة على الأسواق وضمان عدم استغلال قوت المواطن لمنافع شخصية، كون هذا الإجراء سيعطي رسالة الى المواطن بان الحكومة تدافع عن مصلحته وتقف بوجه الجشعين".