خلال 48 ساعة.. تفجيرات "ممنهجة" طالت 13 برجاً في 3 محافظات

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الخميس، أن تفجيرات "ممنهجة" طالت 13 برجاً خلال 48 ساعة في محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى.

وقال اعلام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية التابعة للوزارة في بيان ورد السومرية نيوز، إن حرب الابراج واستهداف خطوط نقل الطاقة الكهربائية أخذت تتوسع لتشمل جميع المحافظات الشمالية بتفجيرات ممنهجة وعدائية في غضون الـ 48 ساعة الماضية"، مبيناً أنها "تستهدف قدرات وإمكانات الشركة واستنزاف بنيتها التحتية والذي يعمد منفذوه لايذاء المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة".

وأضاف البيان، أن "يوم أمس مساءا شهد استهداف الخط الناقل (كركوك - القيارة الغازية جهد400 ك.ف) بعمل بتخريبي بتفجير عبوات ناسفة مما تسبب في سقوط خمسة ابراج المرقمة (116- 117 – 118 – 119 - 120) وتوقف الخط عن العمل بالقرب من محطة It1A بين مفرق الشرقاط ومفرق الزوية في محافظة نينوى".

وفي نفس الليلة ايضاً، وفق البيان، تم استهداف الخط الناقل (الشهيد عبدالله القديمة - الدور - شمال سامراء نزال حقل عجيل النفطي 132ك.ف) بتفجير عبوات ناسفة استهدفت ابراج الخط بالقرب من حقل عجيل النفطي مما أدى الى خروجه عن الخدمة في محافظة صلاح الدين".

وأشار البيان إلى استهداف الخط الناقل الشهيد عبدالل ه- شرق تكريت - الشهيد عبدالله - الدور 132ك.ف بتفجير عبوات ناسفة أدت الى سقوط الابراج المرقمة (327-331) وتضرر وتقطع ارجل الابراج المرقمة (328-329-330) وزرع عبوات اخرى على نفس الابراج لم تنفجر لغاية الان، مما ادى الى خروج الخط عن الخدمة تحديدا في منطقة جلام البو عجيل في محافظة صلاح الدين

ايضا في نفس الليلة، أوضح البيان، أنه تم استهداف الخط الناقل سامراء - جنوب تكريت 2،1 جهد 132ك.ف بتفجير عبوة ناسفة على البرج المرقم (54) مما ادى الى تضرر البرج وخروج الخط عن الخدمة في محافظة صلاح الدين.

وبعد ان تم استهداف الخط الناقل (القيارة - كركوك جهد 400ك.ف) اول امس ليلاً بتفجير عبوات ناسفة استهدفت ارجل البرج المرقم (94) وزرع عبوات ناسفة على البرج المرقم (93) على الخط وخروجه عن الخدمة تحديدا في منطقة طاري البغل ناحية الرياض قضاء الشرقاط في محافظة كركوك، وفق البيان الذي أشار إلى أن ذلك أدى الى تحديد احمال وضعف في تجهيز واستقرار الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية.

ولفت البيان إلى أن المدير العام خالد غزاي وجه بأستنفار ملاكاتنا ووضع خطة طارئة وتشكيل فرق عمل مشتركة من ابطال الخطوط في جميع محافظات المنطقة الشمالية ضمن قاطع مسؤولية الشركة.

وشدد على تكثيف الجهود واختزال الوقت لإعادة اعمار مادمرته العناصر التخريبية واعادة الخطوط للخدمة بأسرع وقت، وبمساندة القوات الامنية والجهد الهندسي للحفاظ على منظومة نقل الطاقة الكهربائية لغرض اعادة استقرار تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية و نحن نمر بوقت الذروة في فصل الصيف وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة العالية خدمة للصالح العام .