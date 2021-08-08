الهجرة تؤكد التزام الوزارة بالعودة الطوعية والتعامل الإنساني مع العالقين في بيلاروسيا وليتوانيا

اكدت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، اليوم الاحد، التزام الوزارة بالعودة الطوعية، وان على من يرغب بالعودة أن يتواصل مباشرة مع وزارة الهجرة او عن طريق وزارة الخارجية .

وقالت جابرو في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزارة الهجرة والمهجرين تتابع عن كثب، قضية أبنائنا من العراقيين ممن يقعون في شراك شبكات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وضحية الاستغلال المادي، كما نقدر كل المسببات التي تدفع شبابنا لهذا الطريق"، مستدركة "لكن ومع ذلك نؤكد على أنهم جوهر المجتمع، ويحزننا أن نفقد أيا منهم نتيجة لوعود كاذبة، ونحثهم على الصمود أمام التحديات والوقوف معنا لتجاوز كل ما يعصف بالوطن من محن، فمن دونهم يستحيل النهوض والعمل".

واضافت الوزيرة، أننا "ملتزمون بموقفنا الرسمي الذي نعبر عنه في كل المحافل، بأننا مع العودة الطوعية لأي مهاجر، وإن على من يرغب بالعودة ان يتواصل مع الوزارة مباشرة أو عن طريق وزارة الخارجية، وندعوهم الى أن لا يكونوا لقمة سائغة لمن تسول له نفسه لدفع الشباب إلى التهلكة، وفي الوقت الذي نقف فيه بالضد من منع العراقيين من السفر كونه حرية شخصية، نطالب بتشديد الإجراءات لمنع الهجرة غير الشرعية، واستغلال المواطنين".

وتابعت جابرو، أننا "بدورنا سوف نتواصل مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بشأن ضرورة الالتزام بالتعامل الإنساني والكريم مع كافة العراقيين العالقين في بيلاروسيا وليتوانيا وتوفير كافة المستلزمات المعيشية الخاصة لهم لحين البت بشانهم".