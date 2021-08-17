محافظ البنك المركزي العراقي يترأس اجتماع اللجنة العليا للشمول المالي

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ البنك في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المحافظ اكد الحضور على اهمية دور اللجنة في إشاعة الشمول المالي وابعاده الاقتصادية والاجتماعية والجوانب المهمة الأخرى".وأضاف أنه "قد تم مناقشة الحاجة الى رسم رؤية متكاملة للشمول المالي خاصة ان هذا الموضوع يحظى باهتمام جميع الدول وليس فقط في العراق، سيما وان اهدافه متعددة وفي مقدمتها شمول جميع فئات المجتمع بالخدمات المصرفية التي لم تعد مسألة ثانوية بل ضرورة يومية".واوضح مخيف ان "البنك المركزي العراقي وفر البنى التحتية اللازمة للنهوض بواقع الشمول المالي وفي مقدمتها افضل انظمة المدفوعات في العالم والتي تمثل الركن الاساس في الشمول المالي".وتابع، "بعد ذلك تم تقديم العرض التوضيحي لتهيئة اعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والتي تضمنت ابرز الخطوات والاهداف التي قام بها البنك المركزي العراقي لغاية الان من اجل تحقيق الهدف الذي يسعى اليه اطار عمل هذه اللجنة".وبحسب البيان، قدم اعضاء اللجنة مداخلاتهم حول اهمية مشاركة مؤسساتهم في هذه اللجنة وابدو الاستعداد لتقديم الدعم قدر تعلق الامر بتعزيز الشمول المالي.