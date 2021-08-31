السومرية تنشر نتائج امتحانات الثالث المتوسط لجميع محافظات العراق

تنشر السومرية نيوز، اليوم الثلاثاء، نتائج امتحانات الثالث المتوسط لجميع محافظات العراق التي يتم نشرها تباعا

يمكنكم الاطلاع على النتائج التي سيتم نشرها تباعا عبر الروابط التالية:



