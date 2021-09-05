مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية والسادس الابتدائي "الدور الثاني"

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المديرية العامة للتقويم والامتحانات قررت ان تكون امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية لتلاميذ المرحلة الابتدائية والصف السادس الابتدائي يوم الاربعاء 15 أيلول 2021 وتستمر لغاية يوم الاثنين 20 من نفس الشهر ومن ضمنها ايام السبت".وأشارت إلى أنه "فيما يخص امتحانات الدور الثاني للكورس الاول للدراسة الثانوية ستبدأ يوم الاربعاء 15 أيلول 2021 وتستمر لغاية يوم الاربعاء 22 من الشهر ذاته ومن ضمنها ايام السبت".واضافت، ان "تحديد الجداول الامتحانية يتم من قبل ادارات المدارس مع مراعاة التباعد الاجتماعي سواء كان في القاعات الامتحانية او انتشار التلاميذ والطلبة في ساحات المدارس، مع التأكيد على اتباع كافة الاجراءات الوقائية".