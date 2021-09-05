شرطة بابل تعلن "الإطاحة" بتاجر مخدرات

أعلنت قيادة شرطة بابل، الأحد، عن "الإطاحة" بتاجر مخدرات بحوزته 4 كيلوغرامات من المخدرات.

وقالت القيادة في بيان، إنه "بإشراف قائد شرطة بابل اللواء علي هلال الشمري، تمكنت مفارز قسم شؤون مخدرات بابل بإسناد مفارز مديرية الأمن الوطني/ بابل من الإطاحة بتاجر مخدرات مهم ضبط بحوزته ما يقارب (٤ كيلوغرام) من المخدرات مادة الكريستال مع أدوات للتعاطي، وذلك بكمين أمني مُحكم نُفِّذ خارج المحافظة".

ونقل البيان عن مدير قسم شؤون مخدرات بابل العميد مازن محسن قوله، إن "عملية القبض على التاجر نُفِّذت في محافظة الديوانية وجرت على ضوء معلومات دقيقة وإتصالات تنسيقية مكثفة بين قائد شرطة بابل وقائد شرطة الديوانية، حيث تم نصب كمين محكم دام لحوالي ٢٤ ساعة بالتعاون مع مديرية الأمن الوطني/ ديوانية، قبل أن تسفر الجهود بالقبض على التاجر الذي يعد من المهمين متلبس بالجرم المشهود".