النزاهة تضبط موظفا تلقى أموالاً مقابل وعود كاذبة بالتعيين

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة خلال بيان ورد للسومرية نيوز، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بأن "فريقا من مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة نينوى تمكن من ضبط موظفٍ في مديريَّة سكك حديد المنطقة الشماليَّة يقوم بأخذ مبالغ ماليَّةٍ من المواطنين في المحافظة مقابل وعود كاذبةٍ بتعيينهم؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات"..وتابعت أن "المُتَّهم أقدم على تزويد (4) من الذين وعدهم بالتعيين في شركة السكك بأمرٍ إداريٍّ مُزوَّرٍ يزعم أنه صادرٌ عن الشركة العامَّة لسكك حديد العراق مُتضمِّنٍ تعيينهم، فيما بيَّنت تحريَّات مديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة وتحقيقاتها الأوليَّة أن المُتَّهم أقدم على تزوير الكتاب بقصد إيهام المواطنين الأربعة بالتعيين، واستحصال المبالغ المُتَّـفق عليها منهم، موضحةً أنه تمَّ عرض الكتاب على كلٍّ من مدير مديريَّة سكك حديد المنطقة الشماليَّة، ومسؤول الموارد البشريَّة فيها، وممثل نقابة السكك في محافظة نينوى، حيث أكَّدوا إقدام المُتَّهم على فعلته وتزوير الكتاب، بدافع تحقيق منافع شخصيَّةٍ عبر إيهام المواطنين بالتعيين".وأضافـت إنه "تمَّ تنـظيـم محضر ضبـط أصولي بالـعمـليَّة، وعـرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات المـضبوطة، على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق".