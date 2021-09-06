الحلبوسي يصل النجف

وصل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، إلى محافظة النجف.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وصل الى مدينة النجف الاشرف".

