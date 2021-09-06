بينها مواد خطرة.. المنافذ تعلن ضبط 21 حاوية مخالفة

وقال المتحدث باسم الهيأة، علاء الدين القيسي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تمكنت في عملية نوعية جديدة من ضبط (٢١) حاوية مخالة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الأوسط".وأضافت، أنه "بعد الكشف والتدقيق تبين وجود:(١٠) حاويات مواد كيماوية خطرة جدا(٢) حاوية سيارات دون الموديل(٢) حاوية دراجات مستعمله(١) حاوية بروتين غذائي(٢) حاوية اعلاف دواجن منتهي الصلاحية(٢) حاوية عوازل ومواد تغليف منتهي الصلاحية(1) حاوية تحتوي على معمل خياطة متكامل مستعمل(1) حوية ملابس مستعمل".وأشارت إلى "تنظيم محضر ضبط والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".