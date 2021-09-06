الدفاع تحدد موعد الفحص الطبي للمتقدمين لكلية القوة الجوية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزارة الدفاع تدعو المتقدمين للدورة رقم (٨٠) كلية القوة الجوية بصفة (طالب طيار) والمدرجة اسمائهم ادناه الى الحضور لمستشفى المثنى العسكري في الرستمية لإجراء الفحص الطبي وعلى شكل وجبات ووفقا للجداول المرفقة مستصحبين معهم بطاقة اللقاح او فحص (pcr) لم يمض عليه أكثر من (٧٢) ساعة".واضافت ان " يجلب المتقدم المستمسكات التالية:١- الوثيقة الدراسة الأصلية بالدرجات حصرا مع (٤) نسخ ملونة.٢- هوية الأحوال المدنية او البطاقة الوطنية مع (٤) نسخ ملونة.٣- شهادة الجنسية العراقية الاصلية مع (٤) نسخ ملونة.٤- بطاقة السكن الاصلية والبطاقة التموينية الاصلية مع (٤) نسخ ملونة للبطاقتين.٥- صورة شخصية عدد (٤).٦- عقد الزواج الاصلي للوالدين مع (٤) نسخ ملونة".