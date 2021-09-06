الخطوط الجوية العراقية تصدر توضيحاً حول حادثة مطار طهران

أصدرت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الاثنين، توضيحاً حول الحادثة التي شهدها مكتبها في مطار طهران الدولي، وما بدر من انفعالات قام بها عدد من المواطنين وشركات السفر والسياحة.



أدناه التوضيح: