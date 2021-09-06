مكافحة المخدرات تعلن اعتقال 32 متهماً في مناطق عدة

أعلنت مديرية مكافحة المخدرات، الاثنين، عن اعتقال 32 متهماً في مناطق عدة.

وقالت المديرية في بيان، إنها "القت القبض على (32) متهما بمناطق مختلفة من البلاد اليوم الاثنين، بينهم 4 متهمين من قبل قسم مكافحة مخدرات البصرة".

وأضاف البيان أن "قسم مكافحة مخدرات ميسان اعتقل (2) متهمين واعتقل قسم مكافحة مخدرات الرصافة (8) متهمين، كما اعتقل قسم مكافحة مخدرات ديالى (8) متهمين واعتقل قسم مكافحة مخدرات كركوك (8) متهمين"، مشيراً الى أن "قسم مكافحة مخدرات المثنى اعتقل متهم واحد وقسم مكافحة مخدرات بابل اعتقل متهم واحد ايضا".

ولفت البيان الى "ضبط الجرم المشهود وبحوزتهم (ستة كيلو) و(500) غرام من مادة الكريستال ومادة الحشيشة المخدرة وحبوب مخدرة متنوعة وأدوية ممنوعة التداول (مؤثرات عقلية) إضافة إلى أدوات التعاطي وسلاح غير مرخص واعتدة وآلات جارحة".