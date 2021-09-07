اتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية شرقي بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "القطعات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تواصل تنفيذها لواجبات الاسناد لمفارز دائرة امن بغداد (الأمن الاقتصادي) وكوادر وزارة الصحة، وذلك في متابعة أسواق المواد الغذائية".واضافت، أن "قوة من فرقة المشاة الحادية عشر ومفرزة من جهاز الأمن الوطني دائرة الأمن الاقتصادي ومن وزارة الصحة/دائرة الرعاية الصحية في مدينة الصدر شرقي العاصمة، شرعت بتنفيذ واجب ضمن قاطع المسؤولية تمكنت خلاله من ضبط واتلاف كميات كبيرة مختلفة الأنواع من المواد الغذائية منتهية الصلاحية".يشار الى ان هذه الواجبات تهدف الى حماية صحة افراد المجتمع والقضاء على عصابات الشر والجريمة التي تضع نصب اعينها "الكسب السريع" غير المشروع، فيما لا تزال المفارز مستمرة بعملها للقضاء على هذه الحالات والظواهر.