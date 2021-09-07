منزل ينهار على مسنة في النجف.. الدفاع المدني تتدخل (صور)

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "فرقها تمكنت من انقاذ امرأة مسنة سقطت داخل حفرة بعمق مترين اثر انهيار أجزاء من منزلها المتهالك القديم وسط المدينة القديمة في محافظة النجف الاشرف".وأضافت، أن "فرقها تسارعت الى موقع الحادث وباشرت بعمليات رفع وانقاذ المسنة من داخل الحفرة مع تقديم الاسعافات الاولية بعد ان تعرضت لكسور في ساقها مما استدعى تأمين نقلها إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج الازم فيها".وأوضحت المديرية، أن "سبب انهيار المنزل كان عرضي نتيجة تقادم البناء".