العراق يفوز بعضوية مجلس ادارة مؤتمر العمل العربي

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "العراق فاز بعضوية مجلس ادارة منظمة العمل العربية الى جانب جمهورية مصر العربية والكويت وتونس، وكذلك عضوية لجنة الرقابة والمالية في المنظمة للاعوام 2021- ٢٠٢٣ وذلك بعد تصويت غالبية الاعضاء في المنظمة خلال الانتخابات التي جرت اليوم الثلاثاء الموافق 7-9-2021 على هامش اعمال الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة".