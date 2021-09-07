مكتب السيستاني يعلن موعد بداية شهر صفر

حدد مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الثلاثاء، موعد بداية شهر صفر.



وقال مكتب السيد السيستاني في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "يوم غدٍ الأربعاء هو المُتمّم لشهر محرم الحرام ويوم الخميس الأول من شهر صفر".