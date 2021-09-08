هيئة التقاعد توضح بشأن المبالغ المتراكمة لمنتسبي الجيش العراقي السابق

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مايتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والكروبات العامة بشأن الاجازات المتراكمة لمنتسبي الجيش العراقي السابق هو المبلغ المتبقي من اصل مبلغ المناقله البالغ (٧٥) مليار من تخصيصات الهياة الذي سيتم صرفه على الفئات المستحقة وحسب الالية المتبعة من قبل الهيأة قبل نهاية الشهر الحالي".وأضافت، ان "الهيأة على تواصل مستمر مع الجهات المعنية لغرض توفير الاموال وسيتم الاعلان عنها حال وصول التخصيص".