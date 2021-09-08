الحكم بالإعدام شنقا لمجرم اشترك بقتل 8 أشخاص في قرية البو دور

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المجرم اعترف باشتركه مع باقي افراد مجموعته الإرهابية بقتل 8 أشخاص من قرية البو دور في صلاح الدين العام الماضي ،لافتا إلى أن" الجريمة جاءت كانتقام منهم لتسببهم بسجن شقيقته الإرهابية".وأضاف البيان، أن "المجموعة الإرهابية كانت ترتدي الزي الخاص بالحشد من اجل إلصاق التهمة بهم، مبينا أن "المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدان وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13لسنة 2021".