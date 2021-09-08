وزارة تشترط التطعيم لاستقبال المراجعين في دوائرها

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، عدم استقبال المراجعين في دوائرها كافة ما لم يقدم المراجع بطاقة اللقاح الخاص بــ COVID-19 أو فحص (PCR) سالب أسبوعيا.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "حفاظا على الصحة العامة للمجتمع والتزاما بقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم 26 لسنة 2021 تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدم استقبال المراجعين في دوائرها كافة ما لم يقدم المراجع بطاقة اللقاح الخاص بــ COVID-19 أو فحص (PCR) سالب أسبوعيا".

واضاف البيان، "حرصا على بيئة صحية آمنة فإن التعليم تدعو جميع منتسبيها وملاكاتها من التدريسيين والموظفين، فضلا عن الطلبة الى الإسهام في مزيد من الوعي الصحي وتشدد على عدم السماح بدوام الطلاب والعاملين والهيئات التدريسية في مركز الوزارة وتشكيلاتها والجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والأهلية كافة إلا بعد توثيق إجراءات التطعيم الرسمية".