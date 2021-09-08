أرض القرطاس والقلم تعاني.. نسب الأمية في العراق تتصاعد

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
قمة بغداد
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
ميركل تعلن عن معركة صعبة يخوضها حزبها بعد 16 عاماً في السلطة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

أرض القرطاس والقلم تعاني.. نسب الأمية في العراق تتصاعد

محليات

2021-09-08 | 12:23
أرض القرطاس والقلم تعاني.. نسب الأمية في العراق تتصاعد
المصدر:
السومرية
1,396 مشاهدة

تحتفل دول العالم في الثامن من أيلول من كل عام باليوم العالمي لمحو الأمية وهو اليوم الذي نادت به اليونسكو في 17 تشرين الثاني من عام 1965، حيث كان أول احتفال بهذا اليوم في عام 1966، ويهدف لوضع الأضواء على أهمية تحصيل المعرفة للأفراد، الجاليات والمجتمعات، ويعيش ما يقارب 781 مليون بالغ مع جهل لمهارات التحصيل على سطح الكرة الأرضية، ثلثي هذا الرقم من النساء، وفي العراق تشير المعلومات الى ارتفاع تلك الأعداد خصوصا خلال السنوات الخمس الاخيرة لعدة اسباب بحسب عضو في لجنة التربية النيابية، فيما أعلن رئيس الحكومة عن توجيه وزارة التربية لوضع خطة شاملة لمكافحة الأمية.

ارتفاع نسبة الأمية
عضو لجنة التربية البرلمانية عباس الزاملي، اكد ان الظروف التي مر بها العراق خصوصا في السنوات الخمسة الاخيرة تسببت في زيادة مستوى الامية في البلد، فيما دعا الجهات المعنية الى المزيد من الجهود والخطط لمعالجة مشكلة الامية في البلد والاستفادة من الكوادر التعليمية الاضافية بعد التعاقد منع المحاضرين المجانيين.

وقال الزاملي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "أرقام دقيقة عن أعداد من لا يعرفون القراءة والكتابة في العراق لا توجد لدينا بشكل دقيق، لكن الأرقام بشكل عام في تزايد خصوصا خلال السنوات الخمسة الاخيرة لعدة اسباب من بينها الأوضاع الاقتصادية اضافة الى المناطق التي تعرضت للاجتياح الداعشي الارهابي وحصول حالات نزوح كبيرة منعت الكثير من الأبناء من فرصة التعليم ودخول المدارس اضافة الى المناطق النائية والبعيدة عن المدارس والطرق في المحافظات الجنوبية، اضافة الى اغلاق العديد من المدارس بسبب الظروف وقلة الكوادر التدريسية وسوء الادارة".

واضاف الزاملي، ان "الحكومة ووزارة التربية وحقوق الإنسان يجب ان يكون لديهم جهود اضافية وتكاتف لتلك الجهود من أجل وضع برنامج وخطة عمل لتأهيل مراكز لمحو الامية، والاستفادة من حالات التعاقد الاخيرة مع قرابة 220 ألف محاضر بأثر مالي لتسخير بعض تلك الكوادر في مراكز لمحو الامية والاستفادة من ايام العطل والجمع لاقامة دورات محو الامية".

واكد ان "لدينا متابعات مستمرة وخطط من الممكن ان تستفيد منها وزارة التربية في هذا المجال خصوصا أننا سنتحول من الدوام الالكتروني الى الحضوري لأنه لا يمكن الاستمرار بهكذا وضع مع استمرار وباء كورونا "، مشددا على أنه"سيلتقي وزير التربية يوم غد لمناقشة عدد من الملفات المهمة كبداية العام الدراسي اضافة الى مناقشة موضوع محو الامية والمعالجات التي من الممكن المضي بها لمعالجة هذه الحالة".

من جانبه، فقد اعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خلال لقائه عدداً من التربويين بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأميّة اليوم الأربعاء، عن توجيه وزارة التربية لوضع خطة شاملة لمكافحة الأمية، مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تعمل على برامج حقيقية وفعلية لإنهاء الأمية في العراق.

وأضاف الكاظمي، أن "الأمية والجهل يخلقان بيئة للتطرّف، والأمراض الاجتماعية، والجرائم وغيرها من آفات المجتمع"، منوهاً إلى أن "هنالك تقصيرا بالتعليم أدى إلى خلق مناخ من الجهل والأزمات والقبول بالأفكار الخاطئة، والحروب العبثية التي أنتجت بيئة معقدة مع اختفاء الاهتمام بالتعليم والصحة".

واعتبر، أن "سوء الإدارة، والفساد، وعدم وجود كادر حقيقي للتربية ساهم في تدني مستوى التعليم"، مشدداً على ضرورة "أخذ خطوات صحيحة في دعم وزارة التربية والكادر التربوي والتعليمي بتوفير حياة تليق بهم كي يؤدوا واجبهم على أفضل وجه".

وتابع، أنه "من غير المعقول أن يكون هناك أميون في الأرض التي صنعت القرطاس والقلم قبل آلاف السنين"، لافتاً إلى أنه "في عراق الحضارة، لا بدّ من صناعة عملية تعليمية وتربوية تليق بهذا الاسم الكبير الذي علّم العالم الكتابة والحرف في وقت سكتت الأرض عن فعل ذلك".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
17:36 | 2021-09-10 17:36
16:35 | 2021-09-10 16:35
15:49 | 2021-09-10 15:49
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
مواقع التواصل تشتعل بتصريح &quot;ضرغام اسماعيل&quot; والاخير يكشف الحقيقة
39.7%
03:17 | 2021-09-09
مواقع التواصل تشتعل بتصريح "ضرغام اسماعيل" والاخير يكشف الحقيقة
03:17 | 2021-09-09
طالبان تكشف حقيقة &quot;توطين الهزارة&quot; غربي العراق
20.15%
16:50 | 2021-09-09
طالبان تكشف حقيقة "توطين الهزارة" غربي العراق
16:50 | 2021-09-09
بالفيديو: وزارة الصحة تفرض مبلغا بهذه القيمة للحصول على شهادة اللقاح الدولية
Play
12.06%
05:35 | 2021-09-09
بالفيديو: وزارة الصحة تفرض مبلغا بهذه القيمة للحصول على شهادة اللقاح الدولية
05:35 | 2021-09-09
متنبئ جوي يحدد موعد دخول &quot;كتلة هوائية&quot; تسبب انخفاض درجات الحرارة
10.93%
02:19 | 2021-09-09
متنبئ جوي يحدد موعد دخول "كتلة هوائية" تسبب انخفاض درجات الحرارة
02:19 | 2021-09-09
الموقف الوبائي: العراق يسجل انخفاضا بالاصابات والوفيات
8.68%
09:02 | 2021-09-09
الموقف الوبائي: العراق يسجل انخفاضا بالاصابات والوفيات
09:02 | 2021-09-09
نادين نجيم تقتحم &quot;تيك توك&quot; بوصلة رقص (فيديو)
Play
8.48%
05:27 | 2021-09-09
نادين نجيم تقتحم "تيك توك" بوصلة رقص (فيديو)
05:27 | 2021-09-09
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
X