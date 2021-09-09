الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع داخل شركة في بغداد (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت فجر هذا اليوم الخميس من اخماد حريق اندلع داخل مخزن للإحذية في الشركة العامة لصناعة النسيج والجلود في منطقة الكرادة خارج وسط بغداد".واضافت، ان "فرقها طوقت وعزلت النيران وابعدت خطر انتشارها الى المخازن الملاصقة للمخزن المحترق وكذلك خطوط الانتاج القريبة بعد تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والدخول الى قلب النيران واخمادها بشكل تام دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".واشارت الى، انه "على اثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".