عضو بالزراعة النيابية يحذر من مخاطر تهدد الأمن الغذائي ويدعو الكاظمي للتدخل

حذر عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية علي البديري، اليوم الخميس، من مخاطر ومعوقات عديدة تواجه الموسم الزراعي المقبل وبما يهدد الأمن الغذائي العراقي بشكل صريح، داعيا رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي للتدخل شخصيا في هذا الملف الاستراتيجي قبل فوات الاوان.

وقال البديري في حديث للسومرية نيوز، اننا "ومع اقتراب الموسم الزراعي، فان هنالك العديد من التحديات والمعوقات التي تواجه الفلاحين والتي قد تكون سببا في خسارة كميات كبيرة من المحصول الاستراتيجي نتيجة لتلك المعوقات وبما سينعكس سلبا على خطط الاكتفاء الذاتي التي يعمل عليها العراق وصولا الى تحقيق الامن الغذائي"، مبينا ان "من بين التحديات هي مشكلة مياه الإرواء التي ما زالت حتى اللحظة بلا حلول بعد انخفاض حصص العراق المائية من دول المصب رغم كثرة التحذيرات والمناشدات التي تم إطلاقها في هذا الشأن".

واضاف البديري، ان "ما زاد الطين بله هو قرار رفع أسعار المستلزمات الزراعية على الفلاحين وخصوصا الاسمدة والبذور والمبيدات يقابلها التلكؤ في استكمال صرف مستحقات الفلاحين ما معناه اجبار اغلب الفلاحين على تخفيض خططهم الزراعية الى مستويات متدنية جدا نتيجة لانعدام الدعم الحكومي لهم وعدم وجود أي تحفيز لهم للاستمرار في مستوى الإنتاج".



واكد ان "هذا الوضع في حال عدم إيجاد معالجات سريعة وفورية له وتدخل من رئيس الحكومة بشكل مباشر، فهذا معناه إعلان فشل الموسم الزراعي وهو ما سيؤدي الى تهديد الأمن الغذائي العراقي بشكل مباشر في حال استمرار الأزمات الاقتصادية والصحية في العراق والمنطقة".