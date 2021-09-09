وزير التربية: حققنا انجازاً علمياً يسجل لأول مرة بتاريخ العراق

وذكرت وزارة التربية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "حققنا انجازاً علمياً يسجل لأول مرة بتاريخ العراق"، مؤكد "استعداد الطلبة لخوض اختبارات الاتجاهات الدولية للعلوم والرياضيات المزمع انطلاقها عام 2023".وبحسب البيان، "وقع العراق ممثلاً بوزارة التربية اليوم اتفاقية المشاركة في اختبارات الاتجاهات الدولية للعلوم والرياضيات TIMSS التي تجريها الهيئة الدولية لتقييم المنجزات التربوية ومقرها في لاهاي / هولندا".واشارت الى، ان "مراسيم التوقيع جرت في مقر سفارة جمهورية العراق في لاهاي ، بحضور السفير حسن العلوي، ومثل الجانب العراقي فيها وكيل الوزارة للشؤون العلمية عادل البصيصي، ورعد خلف عطية / مدير التطوير المؤسسي والتنسيق الحكومي، وفراس محمد حسن مدير التبادل الثقافي ، وعماد خضر عباس مدير الامتحانات، فيما حضر عن الهيئة الدولية اندريا نيتن مديرة الهيئة الدولية وديريك وديفيد هاستن".واوضحت الوزارة، أن "هذه الاتفاقية ستمكن العراق من المشاركة في نسخة الاختبارات التي ستجرى في عام 2023 لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي في مادتي (العلوم والرياضيات)".من جانبه قال وزير التربية علي حميد الدليمي "ان العراق سجل لأول مرة في تاريخه المشاركة في الاختبارات الدولية التي ستكشف عن موقع العراق التعليمي على الخارطة التعليمية عالميا، والتي من المؤمل ان تسهم في تحسين نوعية التعليم المقدم لأبنائنا الطلبة وزيادة قدراتهم على المنافسة الدولية".