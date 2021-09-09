شرطة ميسان تؤكد الاعتداء على منتسبيها خلال تظاهرات للمهندسين اليوم

وذكر بيان لشرطة ميسان ورد للسومرية نيوز، انه "في تمام الساعة الثامنة صباحاً من يوم الخميس المصادف 9/9/2021 شهدت محافظة ميسان مظاهرات للمهندسين غير المعينين بالقرب من مبنى محافظة ميسان، وتم تأمين ساحة التظاهرات من قبل القوات الأمنية وابداء كافة المساعدة والتعامل الحسن معهم".واضافت ان "مجموعة من المتظاهرين قامت بعد ذلك بحرق الإطارات وقطع الشوارع مما سبب زخما مروريا وتعطيل حركة السير، وعند تدخل القوات الأمنية باسلوب الاحتواء والاقناع بعدم حرف المظاهرات السلمية قام بعضهم بالاعتداء على القوات الأمنية واصابة عدد من المنتسبين ضباط ومراتب بجروح، وعلى اثرها تم نقلهم الى الطبابة العسكرية".ولفتت الى ان "مجموعة من المتظاهرين كانت تنوي اقتحام مبنى المحافظة والعبث بممتلكاتها، مما اضطر القوات الأمنية لاستخدام الطرق التي تمنع المشاغبين والعابثين عن طريق عجلات المياه لفض اعمال الشغب التي من شأنها تهديد امن المحافظة وخلق الفوضى، فقام هؤلاء برمي العجلات بالحجارة وتكسير زجاجها".وتابعت "هذا وقد توجه قائد الشرطة للوقوف على الاحداث التي جرت خلال المظاهرة والتقى ببعض المتظاهرين وبين لهم بأن شرطة ميسان هي في خدمتهم وواجبها الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة من الضرر ويتحتم عليها التدخل في حال حدوث اعمال شغب من شأنها تعطيل الحياة وخلق الفوضى التي تسبب ارباكا امنيا داخل المحافظة كما في نفس الوقت واجبها تأمين الحماية الازمة لكم في أي زمان ومكان مادامت المطالب مشروعة".وختمت قيادة شرطة ميسان بيانها بالقول، "نهيب بأبنانها من المتظاهرين ان يكون تظاهرهم سلميا كونه حق مشروع كفلة الدستور العراقي والتعاون المتبادل بين اخوتهم من القوات الأمنية التي تقف في خدمتهم وجانبهم حتى الحصول على مطالبهم بصورة حضارية تليق بثقافتهم ومستواهم التعليمي".