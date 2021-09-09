التربية تعدل موعد اجراء اختبارات مدارس المتميزين

وقالت التربية بحسب وثيقة حصلت السومرية نيوز على نسخة منها، إن "موعد اختبارات الطلبة المتقدمين على مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد سيكون يوم الخميس الموافق 2021/9/16 عند الساعة الثامنة صباحاً بدلاً من الساعة التاسعة صباحا".وأضافت، أن "اختبارات الذكاء ستبدأ أولاً، وتعقبها استراحة ثم يبدأ الاختبار التحصيلي الوزاري للمتميزين والمتفوقين على حدٍ سواء في تمام الساعة التاسعة صباحا".