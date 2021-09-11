مصرف حكومي يعلن شمول فئات جديدة بقروض الـ 25 مليون دينار

اعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن شمول فئات جديدة من قروض الـ 25 مليون دينار.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز ان "قروض الـ 25 مليون دينار سوف تمنح لأصحاب المحال والورش والمهن الاخرى".

