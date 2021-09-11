الكشف عن موعد تسيير قطارات لنقل زائري الأربعينية الى كربلاء

تباشر الشركة العامة للسكك الحديد تسيير قطاراتها إلى مدينة كربلاء المقدسة الاثنين المقبل لنقل زائري الأربعينيَّة.

يأتي ذلك في وقت تستعد فيه صحة بابل لنشر 110 مفارز طبية على طول طريق الزائرين، بينما استنفرت مديرية ماء النجف جميع ملاكاتها لتنفيذ الخطة الخدمية الخاصة بالزيارة.

وقال مدير عام السكك الحديد طالب جواد كاظم الحسيني للصحيفة الرسمية إنَّ "الشركة ستطلق الاثنين المقبل حملة لنقل الزائرين إلى كربلاء المقدسة، تستمر لحين انتهاء الزيارة الاربعينية، عبر قاطرات السكك البالغ عددها 23 قاطرة ومن خلال منظومة التتبع GPS لغرض السيطرة على انسيابية حركة الزائرين".

واضاف أنَّ "الحملة تم توزيعها بين اربعة محاور منها بغداد– كربلاء وبالعكس، والبصرة– كربلاء وسوق الشيوخ في الناصرية– كربلاء والديوانية– كربلاء".

ولفت الحسيني إلى "زج القاطرات بمختلف انواعها وهي الصينية والتركية والفرنسية بعد تاهيلها من قبل الملاكات الهندسية والفنية والتشغيلية للمساهمة بنقل اكبر عدد من الزائرين، وستكون عودة القطارات من مدينة كربلاء على مدار ايام الزيارة".

واشار إلى "تشكيل غرفة عمليات خاصة في مقر السيطرة المركزية في الشركة لمتابعة العمل ومراقبة وتأمين حركة وانسيابية نقل الزائرين على متن القاطرات".

وفي بابل، قال المحافظ حسن منديل السرياوي إنَّ "المحافظة استعدت مبكرا لزيارة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام) من خلال فتح اكثر من طريق لمرور الزائرين، اذ شملت شوارع 40 و 80 و 100".

وذكر أنَّ "الحكومة المحلية عملت باقصى جهودها لتاهيل تلك الطرق من خلال التنسيق مع دائرة البلدية لتبليطها وترميم التخسفات فيها حرصا على الزائرين".

وبين انه "تم تأهيل الطرق الخارجية التي تربط المحافظة بالمحافظات الاخرى منها طريق حلة- مسيب- الحصوة- بغداد وطريق شمال بابل عند منطقة جبيلة- القاسم"، مشيرا إلى اعداد "خطة خدمية خاصة بالزيارة مع هيئة المواكب في المحافظة وتنظيم العمل التطوعي لخدمة الزائرين".

على الصعيد نفسه، استكملت دائرة صحة بابل خطتها الساندة الخاصة بالزيارة الاربعينية المتضمنة تنظيم الجهود والموارد المادية والبشرية لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية للزائرين المارين بالمحافظة.

وقال مدير عام الدائرة الدكتور حيدر عبد الامير البيرماني لـ"الصباح": إنه "تم نشر 110 مفارز طبية على طرق الزائرين في اكثر من محور ضمن الرقعة الجغرافية لمحافظة بابل وستقدم المفارز الطبية خدمات علاجية واسعافا طارئا للحالات المرضية الباردة بينما يتم نقل الحالات الطارئة لمستشفيات المحافظة".

من جهته، قال مدير عام ماء النجف علي حسين محمد، إنَّ "أكثر من 60 الية حوضية اعدتها المديرية للمشاركة في خطة الاربعينية، كما دعت المديرية إلى دعم الخطة بآليات اضافية من المحافظات المجاورة".

وتابع أنَّ "هذه الاليات ستوفر الماء للزائرين المتجهين من المحافظات والمدن الجنوبية مشيا على الأقدام باتجاه كربلاء مرورا بمحافظة النجف".

واضاف محمد أنَّ "المديرية وضعت خطة لإيصال مياه الاسالة إلى المواكب الحسينية التي تستضيف الزائرين على طول الطريق ما بين الديوانية والنجف جنوب المحافظة، وما بين النجف وكربلاء شمالا".