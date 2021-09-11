أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية

وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 147450 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.في حين سجلت اسعار البورصة صباح الخميس الماضي 147400 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.وشهدت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرارا، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ1460 ديناراً لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكل دولار.