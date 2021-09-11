النفط تكشف عن قرب اعتماد "الفيزا كارد" في محطات تعبئة الوقود

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وكيل الوزارة لشؤون التوزيع اكد وضع اللمسات النهائية لاعتماد نظام بطاقة الدفع المسبق "الفيزا كارد" في محطات تعبئة الوقود، وذلك خلال افتتاح محطة وقود موسى بن نصير في بغداد بعد اعادة تأهيلها".وبحسب البيان فقد قال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع ان "الوزارة تعمل على اعتماد الانظمة الالكترونية الحديثة في جميع القطاعات النفطية ومنها قطاع التوزيع والارتقاء بالخدمات المقدمة فيها"، مؤكداً ان "هذه الانظمة تحقق أنسيابية كبيرة في التزود بالوقود ، فضلا عن تحجيم حالات الهدر والاستغلال ان وجدت".من جانبه قال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية وكالة حسين طالب ان "الشركة ومن خلال الدوائر الفنية والهندسية وملاكات الشركة قد نفذت نسبة (‎%‎85) من خطط وبرامج التأهيل للمحطات الحكومية"، مشيراً الى "اعتماد التصاميم الهندسية الحديثة ومراعاة الجانب الجمالي والحضري، فضلاً عن نصب مضخات وقود من مناشى رصينة".