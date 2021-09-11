بالصور.. حادث سقوط عجلة "الجنازة" في النهر ووفاة جميع ركابها

تنشر السومرية نيوز، صورا لحادث سقوط عجلة تحمل جنازة في نهر دجلة من اعلى جسر "العباسيات" في قضاء الكوفة بمحافظة النجف الاشرف.

واودى الحادث بحياة جميع ركاب العجلة البالغ عددهم 4 اشخاص بحسب ما افاد مصدر امني.