اعتقال "متاجر" بالحبوب المخدرة والسلاح في الأنبار

وقالت الشؤون في بيان، إنه "بعد ان توفرت معلومات من خلال المتابعة عن تواجد المتهم (م أ د ع) الذي يقوم بالمتاجرة بالحبوب المخدرة والسلاح، تم استحصال موافقة قاضي الشؤون بالقبض والتحري عن المتهم، وعلى ضوء ذلك جرى تشكيل مفرزة ومداهمة الدار التي كان يتواجد فيها وإلقاء القبض عليه".وأضاف البيان أنه "تم ضبط بحوزته (2780) حبة مخدرة واسلحة مختلفة، وتم تنظيم محضر ضبط اصولي بالمضبوطات وايداع المتهم في التوقيف لغرض اكمال الاجراءات القانونية بحقه".