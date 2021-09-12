الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع في معمل للمياه غربي بغداد (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني بعد ان استنفرت جهدها البشرية والالي في جانب بغداد الكرخ تمكنت من السيطرة على حادث حريق كبير اندلع داخل معمل مياه "اللؤلؤة" قرب مطار بغداد الدولي غرب العاصمة، بقيادة مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".واضافت "حيث دفعت مديرية الدفاع المدني بـ 20 فرقة اطفاء بكامل معدتها وطواقمها للسيطرة على النيران التي اندلعت داخل جملونات وساحات تحتوي على كميات هائلة من السكيبات الخاصة بالمواد البلاستيكية اضافة إلى المواد الورقية (الكارتون) سريعة الاشتعال صعبة الاخماد من المواد المعاد تدويرها تدخل في صناعة وتعبئة قناني المياه المعدنية داخل المعمل المذكور".