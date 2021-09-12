ناقشا عدة ملفات.. وزير التربية يلتقي رئيس الجامعة الامريكية العراقية بالسليمانية

وقالت التربية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الدليمي "استقبل رئيس الجامعة الامريكية العراقية في محافظة السليمانية بروس والكر ڤرغاسل، لبحث العديد من القضايا المشتركة الرامية الى تطوير القطاع التعليمي في البلاد، وسبل توظيف التجارب المتطورة في تحقيق هذا الهدف التربوي".وأكد الدليمي، على "توسيع آفاق الشراكة والتعاون بين الوزارة والجامعة الامريكية في محافظة السليمانية، لِما لهذه الجامعة من أساتذة اكفاء لهم القدرة على رفع وتطوير مخرجات التعليم في العراق".من جانبه، أكد رئيس الجامعة الامريكية العراقية في محافظة السليمانية، أن "القائمين على الجامعة مستعدين لدعم الوزارة في تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية لخلق نظام تربوي متطور يُعزز دور التكنولوجيا في التعليم".