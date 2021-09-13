مقتل مدني بنيران مسلحين شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمقتل مدني بهجوم مسلح ضمن منطقة الحسينية شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "مدنيا قتل بهجوم مسلح نفذه مجهولون يستقلون دراجة نارية ضمن منطقة الحسينية شرقي العاصمة بغداد ولاذوا بالفرار".