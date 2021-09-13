الدفاع المدني تكافح حريقا اندلع بموكب حسيني على طريق نجف كربلاء (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني في محافظة النجف، وبمشاركة ثلاث فرق إطفاء، تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل موكب حسيني على طريق نجف كربلاء ضمن محافظة النجف".وأضافت، ان "فرق الدفاع المدني طوقت النيران وابعدت خطر انتشارها إلى المواكب الحسينية القريبة، وأنهت الحادث دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".