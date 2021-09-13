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رئاسة البرلمان تبحث مع التربية الدوام الحضوري وتخصيص قطع أراض للمعلمين

محليات

2021-09-13 | 09:18
رئاسة البرلمان تبحث مع التربية الدوام الحضوري وتخصيص قطع أراض للمعلمين
4,760 مشاهدة

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، و وزير التربية علي الدليمي، اليوم الاثنين، على ضرورة إعادة الحياة للدوام الحضوري مع تشديد الإجراءات الوقائية.

وقال مكتب الكعبي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "زار مقر وزارة التربية والتقى الوزير علي حميد الدليمي و الوكيل الفني حسين اللامي، وذلك لبحث الخطة التدريسية للموسم المقبل 2021-2022 , والإتفاق مع وزير التربية على ضرورة عودة الدوام الحضوري واعداد خطة سريعة وفاعلة لذلك, مع حرص الكوادر التربوية على اخذ لقاح كورونا واتخاذ كافة التدابير الصحية لسلامة الطلبة, وتوجيه كافة المحافظات بأهمية تجهيز غرف سلامة صحية خاصة بالطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وقليلي المناعة في المدارس".

وطالب الكعبي، وفق البيان، "الحكومة المركزية والمحافظين بتخصيص قطع اراض سكنية للكوادر التربوية بإعتبارهم بناة الانسان واصحاب الفضل على الجميع، داعيا الجهات المعنية لتفعيل قانون المعلمين ورعايتهم ودعمهم معنوياً ومادياً عبر القروض الميسرة من المصارف الحكومية".

وركز عضو هيأة الرئاسة، بحسب بيان مكتبه، على "وجوب زيادة التخصيصات المالية للقطاع التربوي خلال الاعوام المقبلة واستثمارها في تأهيل و بناء الأبنية المدرسية النموذجية، فضلا عن رعاية الكوادر التدريسية، وتأهيل البرامج والخطط التي من شأنها الارتقاء بواقع الطلبة سيما المرحلة الابتدائية".
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