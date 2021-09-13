تحديد ضوابط وشروط عودة النوادي والقاعات للعمل

أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، الاثنين، عن تحديد الضوابط والشروط اللازمة لاستحصال الموافقة على عودة النوادي والقاعات للعمل.

وقالت النقابة في بيان، إنه "التقى جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين بمكتبه الرسمي مساء اليوم الاثنين بممثلي وزارة الداخلية لحسم ملف القاعات والنوادي الترفيهية"، موضحة أن "اللقاء الذي حضره اللواء سعد معن مدير عام دائرة العلاقات والإعلام والعميد مدير الأمن السياحي في وزارة الداخلية تم خلاله الاتفاق على تحديد الضوابط والشروط اللازمة لاستحصال الموافقة على عودة النوادي والقاعات للعمل".

وأضافت أن "هذه الضوابط هي تم تحديد موعد الأول من شهر تشرين الأول كمهلة نهائية لتجديد إجازات العمل وممارسة المهنة للقاعات والنوادي، واستحصال اجازة ممارسة المهنة للأفراد العاملين في المهن الفنية، وإعتماد هوية نقابة الفنانين العراقيين وبطاقة ممارسة المهنة من قبل الأمن السياحي".

كما تضمنت الضوابط بحسب البيان "إنجاز قاعدة البيانات للقاعات والنوادي واعتمادهما من قبل النقابة والأمن السياحي، والتأكيد على مظهر الفنانين والفنانات العاملين في القاعات والنوادي بما يتناسب مع نبل وسمو الرسالة الفنية وتوجهات النقابة في الارتقاء والحفاظ على سمعة الفن والفنان العراقي، ويلتزم أصحاب القاعات والنوادي بعدم إدخال الأشخاص غير الملتزمين بالزي الرسمي ومنعهم من الدخول".