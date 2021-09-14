لبث روح التعلم والمعرفة.. التربية تفتح مركز محو الامية في سجن الناصرية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قسم محو الامية في تربية ذي قار، افتتح مركزا لتعليم النزلاء القراءة والكتابة في سجن الناصرية المركزي، وذلك ضمن اطار تنفيذ توجيهات الهيئة العليا لمحو الامية / الجهاز التنفيذي، للتعاون المشترك بين مؤسسات الدولة من أجل القضاء على ظاهرة الامية في مختلف محافظات البلاد بحضور عدد من التربويين والمختصين في المجال التربوي ".وأضافت الوزارة، ان "الهدف من افتتاح المركز التعليمي الجديد هو افساح المجال للنزلاء الراغبين بإكمال دراستهم والاشتراك بالامتحانات العامة الخارجية للصف السادس الابتدائي والمرحلتين المتوسطة والاعدادية من خلال قاعات دراسية متكاملة داخل السجن"، مشيرةً الى انه "سيتم منح النزلاء شهادة دراسية مصدقة من اجل الانخراط في الورش التدريبية المهنية وكذلك الاستفادة منها بعد خروجهم من السجن".