مشاجرة عنيفة بين عشيرتين في مستشفى المحمودية والصحة تعلق (فيديو)

أكد مدير عام صحة بغداد الكرخ الدكتور جاسب الحجامي، اليوم الثلاثاء، حدوث مشاجرة عنيفة بين عشيرتين في مستشفى المحمودية.

وقال الحجامي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "عندما يغيب الوعي و العقل و يسود الجهل و التخلف تكون هذه النتائج، بعض افراد العشائر لم يكتفوا بنزاعاتهم و( دگاتهم) في الشوارع فنقلوها الى المستشفيات في ظاهرة جديدة بدأت تتكرر كل يوم في اغلب المستشفيات في العراق مما يتطلب وقفة جادة من الجهات الامنية و القانونية و عقلاء القوم من عشائرنا العريقة ألذين يشهد لهم الجميع بالحكمة و حسن التصرف و السيطرة على افراد عشائرهم.

واضاف، "الله وحده يعلم بحجم الضغوط التي تعرضنا لها للتنازل عن الاشخاص الذين تم احتجازهم في المشاجرة التي حصلت في مستشفى اليرموك التعليمي و كأن المسألة شخصية حتى اتنازل عنها".

وتابع، "الفيديو المرفق هو لما حصل اليوم في مستشفى المحمودية بين عشيرتين".

الفيديو ادناه: