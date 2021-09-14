مع بدء العام الدراسي الجديد.. صحة السليمانية تصدر توجيهات جديدة لإدارات المدارس

واكدت الصحة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لمنع تفشي فيروس كورونا وتأثيره على العملية التعليمية:-1- توجيه كافة الكوادر التعليمية بأخذ اللقاح من المراكز المخصصة لهم في عموم المحافظة.2- إلزام ارتداء الكمامات من الكوادر التدريسية والطلبة أثناء الدوام الرسمي.3 - منع التجمعات لأي سبب كان.4- تعقيم أبواب وشبابيك وأدوات المدارس بصورة مستمرة.5- تنظيم جلوس الطلاب بصورة تضمن التباعد بينهم بمسافة لاتقل عن متر واحد.6- إجراء الفحوصات المستمرة للطلاب وتوعية الآباء والأمهات من خلال اجتماعات تعقد معهم.7- ضرورة متابعة الكوادر التدريسية للإجراءات الوقائية المتخذة من قبل الطلاب.8- تنظيف الصفوف والمرافق الصحية بصورة مستمرة.9 - في حال تشخيص اي أعراض لدى أي طالب ضرورة قيام الكوادر الصحية بأخبار المفارز الطبية وعائلة الطالب بصورة سريعة.من جانبه اكد مدير عام التربية محافظة السليمانية دلشاد عمر لوكالة شفق نيوز، أن 470 ألف طالب وطالبة شاركوا في انطلاق العام الدراسي في جميع مناطق السليمانية والإدارات التابعة في عموم أنحاء المحافظة.من جهته قال معاون مدير عام تربية السليمانية عمر امين لوكالة شفق نيوز، إن أكثر من مليون و800 الف طالب بدء العام الدراسي الجديد في كردستان.وأضاف أن "المديرية العامة للتربية في السليمانية أجرت استعداداتها كافة لبدء العام الدراسي واتخذت الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة لمنع تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الكوادر التعليمية في السليمانية ستبذل الغالي والنفيس من أجل المرور بهذه المرحلة بأفضل صورة".