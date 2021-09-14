مجدداً.. التربية تؤكد على الدوام الحضوري

وقالت التربية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الدليمي "بعث برقية تهنئة لوزير التربية في اقليم كردستان ئالان حمه سعيد، بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد 2021-2022، حيث أكد أن بدء العام الدراسي في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، يمثل انجازاً مهماً يغالب التحديات بإصرار عالي".وأضاف الدليمي، ان "وزارة التربية الاتحادية تجدد موقفها الرامي بضرورة استعادة الحياة الطبيعية للمدارس عبر الدوام الحضوري مع تشديد الاجراءات الوقائية خلال العام الدراسي المقبل, مؤكداً ان الجميع بات يُدرك ان هذا الوباء اقل خطراً من انتشار الجهل".